Марко придумал, где Квяту и напарникам переболеть коронавирусом. Идею не оценили

Хельмут Марко продолжает называть угрозу коронавируса переоцененной. Сам спортивный советник Red Bull ранее признавался, что считает себя самого переболевшим еще в феврале. Сейчас он и вовсе пожелал, чтобы болезнь побыстрее перенес Макс Ферстаппен – так она не помешает ему позже во время гонок.

В интервью австрийскому телеканалу ORF Марко признал, что у него была даже более смелая идея в отношении всех гонщиков программы Red Bull, включая пилотов Формулы 1 Ферстаппена, Алекса Элбона, Даниила Квята и Пьера Гасли.

«У меня четверо пилотов в Формуле и то ли восемь, то ли десять юниоров, – сказал Марко. – И у меня появилась идея организовать лагерь, где они могли бы проводить время без гонок. И это было бы идеальное время, чтобы они заболели. Они все молодые здоровые парни. Так что когда гонки начнутся, они уже будут хорошо подготовлены к, пожалуй, самому тяжелому чемпионату в истории.

К сожалению, идею приняли холодно».

Марко также рассказал, чем сейчас занимаются его гонщики.

«Взять хотя бы Макса. Он гоняется чаще, чем по ходу сезона. Порой по несколько кибергонок в день проводит. Плюс к этому, у каждого из них есть набор физических упражнений. Сейчас для этого самое время. Если в остаток сезона уместят 15-18 гонок, это будет очень тяжело. И станет не до физических упражнений, так что сейчас самое время», – заявил советник Red Bull.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль