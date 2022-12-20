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Формула 1 Новость

Марко: При Вассере Ferrari будет слабее, чем при Бинотто

Гоночный консультант Red Bull сказал вслух то, о чем в его команде – да и не только – мечтают уже которую неделю

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Марко: При Вассере Ferrari будет слабее, чем при Бинотто
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Команда Ferrari в четвертый раз за девять последних лет сменила руководителя – место Маттип Бинотто, который не смог выиграть титулы в сезоне-2022, занял пришедший из Alfa Romeo Фредерик Вассер. 

Кто-то называет его новым Жаном Тодтом и спасителем Скудерии, другие полагают, что команда будет три года приходить в себя

«Серый кардинал» Red Bull Хельмут Марко поделился с Auto Motor und Sport своим взглядом на ситуацию. 

«Я не понимаю этих перестановок, – отметил 79-летний австриец. – Мне казалось, что Бинотто был превосходен как в технических, так и в политических вопросах. 

Просто перед ним стояла чересчур сложная задача. Но достаточно было взять в команду спортивного директора, который помогал бы ему на трассе и в вопросах тактики. А с приходом нового человека, у которого есть множество сторонних проектов, Ferrari только ослабнет».

Вассер является совладельцем молодежной команды ART, также ему принадлежит технологическая компания Spark (более всего известная тем, что она строит шасси для Формулы Е и Extreme E).  

Гонщик Haas F1 Team Ромен Грожан и руководитель Alfa Romeo Racing Фредерик Вассер

Гонщик Haas F1 Team Ромен Грожан и руководитель Alfa Romeo Racing Фредерик Вассер

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Свой взгляд на ту же ситуацию высказал бывший пилот Ф1 Ромен Грожан. 

«Работа в Ferrari – огромный вызов для каждого, – сказал француз в интервью La Gazzetta dello Sport. – Но я убежден, что Фред справится. У него дружеские отношения с Шарлем Леклером, что должно очень помочь установить верную атмосферу. Да и Карлоса Сайнса он неплохо знает.  

Ferrari сильно провела 2022 год. К сожалению, команде не хватило лидерских качеств. Но я верю, что в новом сезоне они смогут побороться за титул».

36-летний пилот добавил: «Я стал чемпионом в Формуле 3 в 2007-м, выступая за команду Фреда. В нем от рождения есть стремление к соперничеству, он отлично знает мир гонок.

Честно говоря, я никогда не работал с боссом, который так здорово разбирается в технике и так хорошо чувствует, что нужно гонщику. Порой у меня даже возникало ощущение, что он сам когда-то выступал в соревнованиях».

Вассер получил образование аэрокосмического инженера и никогда не участвовал ни в каких гонках на профессиональном уровне. 

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