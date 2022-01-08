Марко предупредил о потере мощности моторов в 2022 году

В конце 2021 года автопроизводитель Honda, поставлявший моторы для команд Red Bull и AlphaTauri, покинул Формулу 1. Об этом было объявлено еще в 2020 году. Теперь сама команда Red Bull будет делать свои двигатели на основе прежних разработок Honda.

Однако вскоре выяснилось, что Honda продолжит доработку моторов и в 2022 году. Более того, производиться эти двигатели первое время также будут в Японии, так как моторный завод Red Bull в Великобритании к началу сезона не успеют достроить.

По слухам, Honda продолжит помогать Red Bull с моторами и после 2022 года, вплоть до перехода на обновленные силовые установки, который ожидается в 2025 году.

Так или иначе, спортивный советник команды Хельмут Марко признал, что существующие двигатели пока уступают моторам Mercedes, а в следующем сезоне они потеряют 20 лошадиных сил, пишет Auto Motor und Sport. Все дело в переходе на новый бензин марки Е10, в котором содержание экологичного биотоплива возрастает с 5 до 10%. Именно такие требования к топливу вступают в силу с 2022 года.

«Нам надо поработать над моторами, так как Mercedes тоже попробуют прибавить, – заявил Марко. – По части электропривода они сейчас впереди. Например, на старте гонки, когда у всех батареи полностью заряжены, первые один-два круга у них есть преимущество.

Сейчас ребята из Honda продолжают трудиться над тем, чтобы адаптировать двигатели к новому топливу. К сожалению, мы пока наблюдаем снижение мощности относительно 2021 года. Но важно подождать и посмотреть, как моторы покажут себя не только в квалификационных, но и в гоночных режимах».