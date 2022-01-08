Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом Следующая / Расселл: У половины команд Ф1 есть шанс на титул в 2022 году
Формула 1 Новости

Марко предупредил о потере мощности моторов в 2022 году

Автор:
, Редактор

Из-за перехода на новое топливо отдача двигателей внутреннего сгорания снизится на 20 л.с.

Марко предупредил о потере мощности моторов в 2022 году

В конце 2021 года автопроизводитель Honda, поставлявший моторы для команд Red Bull и AlphaTauri, покинул Формулу 1. Об этом было объявлено еще в 2020 году. Теперь сама команда Red Bull будет делать свои двигатели на основе прежних разработок Honda.

Однако вскоре выяснилось, что Honda продолжит доработку моторов и в 2022 году. Более того, производиться эти двигатели первое время также будут в Японии, так как моторный завод Red Bull в Великобритании к началу сезона не успеют достроить.

По слухам, Honda продолжит помогать Red Bull с моторами и после 2022 года, вплоть до перехода на обновленные силовые установки, который ожидается в 2025 году.

Так или иначе, спортивный советник команды Хельмут Марко признал, что существующие двигатели пока уступают моторам Mercedes, а в следующем сезоне они потеряют 20 лошадиных сил, пишет Auto Motor und Sport. Все дело в переходе на новый бензин марки Е10, в котором содержание экологичного биотоплива возрастает с 5 до 10%. Именно такие требования к топливу вступают в силу с 2022 года.

«Нам надо поработать над моторами, так как Mercedes тоже попробуют прибавить, – заявил Марко. – По части электропривода они сейчас впереди. Например, на старте гонки, когда у всех батареи полностью заряжены, первые один-два круга у них есть преимущество.

Сейчас ребята из Honda продолжают трудиться над тем, чтобы адаптировать двигатели к новому топливу. К сожалению, мы пока наблюдаем снижение мощности относительно 2021 года. Но важно подождать и посмотреть, как моторы покажут себя не только в квалификационных, но и в гоночных режимах».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом
Предыдущая новость

В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом
Следующая новость

Расселл: У половины команд Ф1 есть шанс на титул в 2022 году

Расселл: У половины команд Ф1 есть шанс на титул в 2022 году
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
FIA: Правила не виноваты в проблемах электромобилей на «Дакаре» Дакар
Дакар

FIA: Правила не виноваты в проблемах электромобилей на «Дакаре»

Почему сателиты MotoGP начали побеждать? Ответ главы Tech3
MotoGP

Почему сателиты MotoGP начали побеждать? Ответ главы Tech3

Расселл: У половины команд Ф1 есть шанс на титул в 2022 году
Формула 1

Расселл: У половины команд Ф1 есть шанс на титул в 2022 году

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гасли: Я должен стать очевидным выбором для Red Bull
Формула 1

Гасли: Я должен стать очевидным выбором для Red Bull

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому
Формула 1

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому

Бывший инженер Макса: Пугало, как быстро он адаптировался
Формула 1

Бывший инженер Макса: Пугало, как быстро он адаптировался

Самое важное:

Расселл: У половины команд Ф1 есть шанс на титул в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Расселл: У половины команд Ф1 есть шанс на титул в 2022 году

Марко предупредил о потере мощности моторов в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Марко предупредил о потере мощности моторов в 2022 году

В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом
Формула 1 Формула 1

В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом

Штайнер пошутил: Надеюсь, Мазепин останется чемпионом по разворотам
Формула 1 Формула 1

Штайнер пошутил: Надеюсь, Мазепин останется чемпионом по разворотам

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.