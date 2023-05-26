Марко предупредил Aston Martin об особенностях работы с Honda

В среду команда Aston Martin официально объявила, что с 2026 года откажется от сотрудничества с Mercedes и начнет использовать заводские силовые установки Honda – компания, недавно покинувшая Формулу 1, перезапустит фирменную программу.

Прежним партнером Honda в чемпионате мира была Red Bull – после начала совместных выступлений в 2019 году этот альянс одержал победу уже на девятом Гран При, а в 2021-м Макс Ферстаппен завоевал на машине с японским мотором титул чемпиона мира.

Сейчас «Быки» продолжают использовать техническое наследие Honda – и будут делать это до завершения сезона-2025, после чего начнут новую страницу своей истории вместе с Ford (от которого, правда, получат только деньги и логотипы).

Между тем, после объявления о новой программе Honda гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко внезапно рассказал, что работа с компанией имеет свои особенности.

В интервью Motorsport-Magazin австриец отметил, что сделанное объявление ничего не изменит для Red Bull, после чего продолжил: «После того, как Honda решила покинуть чемпионат, мы приняли решение строить двигатели самостоятельно. Вообще-то, они рассматривали возможность уйти в конце 2022-го, но мы предпочли пораньше обрести независимость.

Для нас это было смелым решением, к тому же весьма недешевым. Но сейчас отделение Red Bull Powertrains уже успешно работает, все идет по графику. Мы уже строим двигатели более или менее на том уровне, какого ожидали.

Нас все устраивает, у них [Honda] больше нет возможности вернуться в проект. Да, мы вели с ними диалог о возможности новой кооперации, но так и не договорились, кто будет чем заниматься. А потом на горизонте появились люди из Ford, и мы стали партнерами.

Это правда, у них нет никаких наработок по современным технологиям Ф1, зато есть кое-что по батареям».

Он продолжил: «Знаете, в Honda очень ограничивают любые коммуникации по моторам. Все технические решения и ноу-хау так и остались у них, мы не получили никаких подробностей.

Они решили уйти неожиданно, и мы вынуждены были действовать. А потом, когда японцы собрались вернуться, уже не было никакого совместного пути, который мог бы устроить Red Bull».

После ухода Honda в Red Bull вели серьезные переговоры с Porsche, но этот альянс в итоге так и не состоялся – стороны почти договорились, но в результате предпочли отказаться от совместной работы.