Сколько побед Ферстаппен отдаст до конца года? Марко ответил
По словам гоночного консультанта Red Bull, Макс поставит абсолютный рекорд Ф1, но не лишит соперников возможности побывать на вершине подиума
На Гран При Италии Макс Ферстаппен стал сильнейшим в пятый раз подряд и в 11-й в нынешнем сезоне. Благодаря этому гонщик уже сравнялся с Найджелом Мэнселлом в статистической летописи – у каждого по 31 выигранному Гран При, и только шести пилотам в в истории удалось добиться большего.
Кроме того, голландец уже перекрыл личный рекорд по победам за сезон – на пути к первому титулу в 2021-м он стал сильнейшим десять раз.
Так как календарь нынешнего чемпионата включает 22 этапа, у Макса есть отличный шанс превзойти историческое достижение по победам за сезон. Пока его делят Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель, обоим удалось выиграть по 13 раз – в 2004 и 2013 годах соответственно.
Ферстаппену достаточно победить трижды в шести оставшихся Гран При, чтобы опередить обоих немцев. Именно такой прогноз на остаток чемпионата-2022 и сделал гоночный консультант Хельмут Марко.
«Ему вновь удалось выиграть относительно легко, – сказал Марко в эфире немецкого канала Sky Sports, обсуждая итоги уик-энда в Монце. – Жаль, что гонка закончилась за машиной безопасности. Мы имели преимущество, но просто потрясающе, как быстро Максу удалось выйти в лидеры [с седьмой стартовой позиции].
Сейчас все складывается отлично. Ему нужно еще две победы, чтобы повторить прежний рекорд. Думаю, всего в этом году он сможет выиграть 14 гонок».
Таким образом, австриец отдал соперникам Ферстаппена победы в трех из шести оставшихся Гран При.
Стоит отметить, что ближайший выигранный этап позволит Максу сравняться с Фернандо Алонсо который до настоящего момента становился сильнейшим в 32 гонках Формулы 1. Если, конечно, сам испанец не покорит вершину подиума до этого.
Сезон Ф1 продолжится после небольшого перерыва в Сингапуре, где Ферстаппен пока не побеждал.
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