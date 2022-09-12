Сколько побед Ферстаппен отдаст до конца года? Марко ответил

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На Гран При Италии Макс Ферстаппен стал сильнейшим в пятый раз подряд и в 11-й в нынешнем сезоне. Благодаря этому гонщик уже сравнялся с Найджелом Мэнселлом в статистической летописи – у каждого по 31 выигранному Гран При, и только шести пилотам в в истории удалось добиться большего.

Кроме того, голландец уже перекрыл личный рекорд по победам за сезон – на пути к первому титулу в 2021-м он стал сильнейшим десять раз.

Так как календарь нынешнего чемпионата включает 22 этапа, у Макса есть отличный шанс превзойти историческое достижение по победам за сезон. Пока его делят Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель, обоим удалось выиграть по 13 раз – в 2004 и 2013 годах соответственно.

Ферстаппену достаточно победить трижды в шести оставшихся Гран При, чтобы опередить обоих немцев. Именно такой прогноз на остаток чемпионата-2022 и сделал гоночный консультант Хельмут Марко.

«Ему вновь удалось выиграть относительно легко, – сказал Марко в эфире немецкого канала Sky Sports, обсуждая итоги уик-энда в Монце. – Жаль, что гонка закончилась за машиной безопасности. Мы имели преимущество, но просто потрясающе, как быстро Максу удалось выйти в лидеры [с седьмой стартовой позиции].

Сейчас все складывается отлично. Ему нужно еще две победы, чтобы повторить прежний рекорд. Думаю, всего в этом году он сможет выиграть 14 гонок».

Таким образом, австриец отдал соперникам Ферстаппена победы в трех из шести оставшихся Гран При.

Стоит отметить, что ближайший выигранный этап позволит Максу сравняться с Фернандо Алонсо который до настоящего момента становился сильнейшим в 32 гонках Формулы 1. Если, конечно, сам испанец не покорит вершину подиума до этого.

Сезон Ф1 продолжится после небольшого перерыва в Сингапуре, где Ферстаппен пока не побеждал.

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