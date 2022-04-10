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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Марко предсказал Red Bull тяжелые времена

По мнению советника «Быков», они проигрывают не только и не столько в надежности, сколько в скорости

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Марко предсказал Red Bull тяжелые времена
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В Австралии Макс Ферстаппен так и не смог навязать борьбу Шарлю Леклеру, а незадолго до конца гонки и вовсе сошел из-за небольшого пожара под кожухом двигателя своей машины. Серхио Перес стал вторым, но, кажется, темп Ferrari был таким, что если бы не ошибка и сход Карлоса Сайнса на первом круге, у Скудерии был бы победный дубль.

Говоря об итогах гонки, спортивный советник Red Bull Хельмут Марко допустил, что, возможно, надежность не главная их проблема.

«У нас образовалась утечка топлива, но мы пока не знаем откуда и почему, – сказал Марко немецкой редакции телеканала Sky. – Но утечка была значительной. Вот почему мы сказали ему срочно остановиться, желательно поближе к месту, где бы был огнетушитель.

К сожалению, у нас проблемы не только с надежностью. Есть и трудности с весом болидов. Мы существенно тяжелее Ferrari. Сложно сделать автомобиль легким в условиях ограничения бюджета.

Нас ждут тяжелые времена. Мы были удивлены, насколько быстрыми сегодня были Ferrari. Их машины гораздо бережнее обходятся с резиной, и в итоге они выступают в отдельной лиге. Мы очевидно уступаем, хотя Серхио Перес сегодня и провел отличную гонку».

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