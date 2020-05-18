Марко предрек Феттелю скорый уход из Формулы 1

Себастьян Феттель покинул Ferrari в неудачное для пилота время – когда все топ-команды уже фактически определились с гонщиками на следующий сезон. Такое развитие событий с высокой долей вероятности приведет немца к решению покинуть Ф1 в конце этого года. Такую мысль высказал на днях Хельмут Марко – спортивный советник концерна Red Bull.

«Ему не повезло с тем, что все вакансии в топ-командах уже заполнены, – изложил Марко свой взгляд на вещи в беседе с журналистами австрийской телекомпании ORF. – А если в ближайшем будущем у него не будет возможности выступать за топ-команду, Себастьян просто уйдет. Он не хочет участвовать в борьбе в середине пелотона. Ему нужна команда, в составе которой можно будет побеждать если не в первый же, то на второй год выступлений».

Хотя Марко утверждает, что мест в топ-командах на 2021 год уже не осталось, на деле в трех лидирующих коллективах заполнена только половина вакансий: Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут выступать за Ferrari, а Макс Ферстаппен – за Red Bull. Впрочем, ранее и сам Марко, и руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявляли, что схема из однозначного лидера команды и подающего надежды молодого пилота их вполне устраивает – а вот выставлять на старт сразу двух амбициозных пилотов коллектив не готов.

Что касается состава Mercedes, то в прошлом году в паддоке активно обсуждались якобы имевшие место переговоры Льюиса Хэмилтона с Ferrari – однако после того как Скудерия объявила о контракте с Карлосом Сайнсом, шансы на серьезные перемены в составе чемпионского коллектива кажутся весьма низкими.