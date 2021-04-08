Марко предложил построить стены вокруг трассы в Бахрейне

Гран При Бахрейна завершился довольно спорной победой Льюиса Хэмилтона. За три круга до финиша в борьбе за первое место его обошел Макс Ферстаппен, но после обгона пилот Red Bull нарушил границы трассы. Дирекция гонки приказала голландцу вернуть первое место Хэмилтон и тот выиграл Гран При.

Однако Хэмилтон сам в том же месте нарушал границы трассы на протяжении большей части гонки, что помогало ему отыгрывать время в борьбе с Ферстаппеном. Льюис получил предупреждение, но наказан не был.

После финиша в FIA объяснили, что перед гонкой было решено наказывать пилотов лишь при выезде с трассы во время прямой борьбы. Но советник Red Bull Хельмут Марко считает, что во избежание спорных ситуаций стоило бы вообще лишить пилотов возможности срезать трассу.

«Все уже случилось, нет смысла спорить, – сказал Марко. – Там полно места. Давайте построим там стену и споры кончатся. Врежешься в стену – разобьешь машину. Не знаю, зачем у нас такие большие зоны вылета на трассах, почему мы не строим там стены».