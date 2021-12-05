Марко потребовал штрафа Хэмилтону за контакт с Максом

Команда Red Bull не согласна с результатами Гран При Саудовской Аравии – и считает, что Льюис Хэмилтон должен был быть наказан за контакт с Максом Ферстаппеном на 38-м круге. Об этом журналистам в паддоке трассы в Джидде рассказал Хельмут Марко, советник австрийского концерна.

По словам экс-пилота Формулы 1, инженеры австрийской команды сразу после финиша взялись за тщательное изучение данных телеметрии – однако сразу можно сказать, что Ферстаппен на 38-м круге тормозил в той же точке и так же интенсивно, как на круге перед этим. Таким образом, Марко не согласен с выдвинутым многими наблюдателями обвинением, что не очень прозрачными маневрами голландский пилот провоцировал контакт со своим соперником по борьбе за титул.

«Со стороны это может выглядеть весьма неприятно – но имеющиеся у нас данные говорят о другом, – заявил австриец в интервью немецкому телеканалу Sky Germany. – Мы можем показать эти данные – там все очевидно. И думаю, мы легко можем доказать, что в действиях Макса с тормозом не было ничего необычного. Так что, думать, будто Макс пытался напугать Льюиса – просто нонсенс.

Льюис просто не разобрался, что Макс будет его пропускать. И это привело к печальным последствиям. В результате контакта на машине Макса была повреждена резина. На одной из шин появился серьезный порез, и Макс уже не смог нормально атаковать. Ему приходилось серьезно сбрасывать на прямых, ведь был шанс просто прикончить шину».