Марко поставил титул Ферстаппена выше успехов Феттеля

Начало прошлого десятилетия стало для RBR триумфальным в Формуле 1. Машины, построенные Эдрианом Ньюи, позволили команде четырежды подряд выиграть Кубок конструкторов, а чемпионом мира становился Себастьян Феттель – причем как минимум дважды (в 2010-м и 2012-м) все решалась для немца в драматичной финальной гонке. Кроме того, Себ стал автором уникального рекорда, завершив сезон-2013 серией из девяти побед подряд.

Однако смена регламента отбросила Red Bull сделав сделав безоговорочным фаворитом Ф1 соперников из Mercedes. Лишь с восьмой попытки «Быкам» удалось вернуться на вершину: Макс Ферстаппен переиграл Льюиса Хэмилтона в споре за титул сильнейшего пилота 2021 года, хотя в командном зачете лучшей вновь стала Mercedes.

Сравнивая достижения двух пилотов, Хельмут Марко поставил победу Ферстаппена выше успехов Феттеля.

«В 2010-м мы получили, если можно так сказать, неожиданную помощь, – рассказал 78-летний австриец в эксклюзивном интервью Motorsport.com. – Речь о Виталии Петрове, который провел главную гонку в жизни.

Но те эмоции, которые мы испытали в этот раз, не сравнить с теми. Тогда, в 2020-м, у Марка Уэббера было больше очков [чем в Феттеля], а фаворитом вообще был Фернандо Алонсо. Феттель стал чемпионом неожиданно, и для нас это был очень значимый момент, первый титул, но если говорить о напряжении, то те события просто невозможно сравнить с тем, что творилось в этом году.

Максу Ферстаппену и всей нашей команде пришлось противостоять Mercedes, которая доминировала на протяжении всех семи лет гибридной эры. Все это происходило с невероятным количеством взлетов и падений. Честно скажу, перед решающей гонкой мы волновались и нервничали так сильно, как никогда прежде. Все понимали, что можно как выиграть, так и проиграть.

Именно поэтому ситуация была намного сложнее, чем прежде. И если оценивать удовлетворение от победы, оно тоже несравнимо со всеми теми спортивными достижениями, которых Red Bull Racing добивалась прежде».

«Никогда не испытывал такого»

Также Марко рассказал, что испытывал по ходу решающего отрезка Гран При Абу-Даби, когда решалась судьба чемпионского звания.

«Обычно во время гонки я спокойно сижу, но по ходу финальной фазы борьбы в Абу-Даби мы просто скакали как безумные, – объяснил он. – Я всегда занимаю место между Пьером Вашем, техническим директором, и Томом, он инженер по работе с данными.

Так вот на последних кругах мы метались из стороны в сторону, сталкивались друг с другом и нервно указывали друг другу на какие-то данные. Я никогда не испытывал ничего подобного».

Он продолжил: «Сначала было объявлено, что отстающим на круг пилотам не позволят обогнать лидеров, [руководитель гонки Майкл] Маси объяснил это тем, что не все судьи были на постах, часть из них еще работала прямо на трассе. Но как только они закончили, [глава Red Bull Racing Кристиан] Хорнер тут же попросил, чтобы отстающих гонщиков попросили вернуться в круг с лидерами – или хотя бы тех, что были между Максом и Льюисом.

Именно так и было сделано, и я считаю, что в этом случае Маси все сделал правильно, это же касается и последующего рестарта. Это было сделано в интересах спорта. Нам удалось использовать преимущество, а Mercedes оказалась проигравшей».