Марко поставил Red Bull цель на конец сезона
По мнению советника команды, его пилоты обязаны выиграть еще половину гонок
Гран При Бельгии прошел со столь заметным преимуществом Макса Ферстаппена и команды Red Bull, что, кажется, ее доминирование уже абсолютно. Тем удивительнее, что советник австрийской команды Хельмут Марко ставит перед «Быками» достаточно осторожные цели: побеждать лишь в каждой второй гонке.
«Мы не ожидали столь легкой победы в Бельгии, – признался Марко после Гран При в Спа. – Честно говоря, мы вообще не были уверены в своих силах. Но спустя несколько первых кругов мы поняли, что Макс быстрее всех на трассе. И он пилотировал очень уверенно, с легкостью одержав победу.
Это стало результатом уверенности Ферстаппена в собственных силах и надежности нашей машины вообще и силовой установки в частности.
У Макса серьезное преимущество в чемпионате, но впереди еще восемь Гран При, 25 очков дают за победу в каждой гонке, а в Бразилии нас ждет еще и спринт. Нам есть что улучшить, мы продолжим работать и постараемся выиграть еще хотя бы четыре гонки.
Что касается Серхио Переса, то к гонкам он всегда раскатывается, но хотелось бы, чтобы он начинал показывать мастерство уже с первой пятничной тренировки. Тогда у нас могло бы быть больше победных дублей, а это наша вторая по значимости цель».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Версия: Ferrari проиграла в Спа все же из-за директивы FIA
Red Bull взяла напарника Ферстаппена по сим-рейсингу в пилоты симулятора
Самое важное:
«Карета уже превращается в тыкву». Хорнер не поверил в успех Audi
По мнению главы Red Bull, немецкая марка опоздала с дебютом в Формуле 1
Анализ: Есть ли у Херты шанс попасть в Ф1?
Американский пилот пока не заработал очки на суперлицензию. Но еще может постараться ее получить
В Alpine задумались изменить Формулу 1 сомнительным способом
Команда начала тесты по переводу силовых установок на водород. От этой технологии остальные давно отказались
Когда Ферстаппен может выиграть титул 2022 года?
Почти никто уже не сомневается в том, что в этом сезоне Ферстаппен станет двукратным чемпионом мира. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдеь.