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Формула 1 Новости

Марко поставил Red Bull цель на конец сезона

По мнению советника команды, его пилоты обязаны выиграть еще половину гонок

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Марко поставил Red Bull цель на конец сезона
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Гран При Бельгии прошел со столь заметным преимуществом Макса Ферстаппена и команды Red Bull, что, кажется, ее доминирование уже абсолютно. Тем удивительнее, что советник австрийской команды Хельмут Марко ставит перед «Быками» достаточно осторожные цели: побеждать лишь в каждой второй гонке.

«Мы не ожидали столь легкой победы в Бельгии, – признался Марко после Гран При в Спа. – Честно говоря, мы вообще не были уверены в своих силах. Но спустя несколько первых кругов мы поняли, что Макс быстрее всех на трассе. И он пилотировал очень уверенно, с легкостью одержав победу.

Это стало результатом уверенности Ферстаппена в собственных силах и надежности нашей машины вообще и силовой установки в частности.

У Макса серьезное преимущество в чемпионате, но впереди еще восемь Гран При, 25 очков дают за победу в каждой гонке, а в Бразилии нас ждет еще и спринт. Нам есть что улучшить, мы продолжим работать и постараемся выиграть еще хотя бы четыре гонки.

Что касается Серхио Переса, то к гонкам он всегда раскатывается, но хотелось бы, чтобы он начинал показывать мастерство уже с первой пятничной тренировки. Тогда у нас могло бы быть больше победных дублей, а это наша вторая по значимости цель».

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