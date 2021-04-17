Марко поставил Ферстаппену и Пересу задачи на квалификацию

Пилоты Red Bull стали быстрейшими лишь на одной из трех тренировок Гран При Эмилии-Романьи, а Серхио Перес всего раз сумел подняться в первую пятерку. Однако советник команды Хельмут Марко уверен, что Макс Ферстаппен должен бороться за поул-позицию, а Перес существенно прибавить после 11-го места в квалификации прошлого этапа.

«Мы ожидаем, что Макс сразится с Mercedes за поул-позицию, а Перес сделает шаг вперед и окажется в первой пятерке», – сказал Марко каналу ORF.

Вчера на второй тренировке у Ферстаппена сломался болид, после чего его довольно долго не могли доставить в боксы, и Марко не обошел этот момент вниманием: «Мы думали, машину в Маранелло (база Ferrari – прим. ред.) отвезут. Потерянное время не идет на пользу, но у нас есть такая суперзвезда, как Ферстаппен. Он должен показать, что может оптимально выступать в любых условиях».