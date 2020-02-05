Марко поставил Элбону цель на 2020 год

Александр Элбон только в прошлом сезоне дебютировал в Формуле 1, неожиданно получив место в Toro Rosso, а уже в августе оказался в Red Bull, где заменил Пьера Гасли. Результатов тайца осенью хватило, чтобы убедить RBR оставить его в команде на 2020 год. Однако в наступающем сезоне от него ждут большего.

«В том году он перешел в топ-команду после всего шести месяцев [в Формуле 1], – сказал советник RBR Хельмут Марко в интервью Kronen Zeitung. – Конечно, с опытом и лучшей подготовкой он должен показывать больше. Он должен стать сильнее в квалификациях и в целом быть более стабильным. Но я уверен, что он с этим справится».

Лучшим результатом Элбона в прошлом сезоне стало четвертое место на Гран При Японии. В Бразилии таец в конце гонки шел на втором месте, но был вынужден сойти из-за столкновения с Льюисом Хэмилтоном.