Марко поставил Элбону цель на 2020 год
Советник Red Bull рассчитывает, что в новом сезоне прошлогодний новичок сможет прибавить.
Александр Элбон только в прошлом сезоне дебютировал в Формуле 1, неожиданно получив место в Toro Rosso, а уже в августе оказался в Red Bull, где заменил Пьера Гасли. Результатов тайца осенью хватило, чтобы убедить RBR оставить его в команде на 2020 год. Однако в наступающем сезоне от него ждут большего.
«В том году он перешел в топ-команду после всего шести месяцев [в Формуле 1], – сказал советник RBR Хельмут Марко в интервью Kronen Zeitung. – Конечно, с опытом и лучшей подготовкой он должен показывать больше. Он должен стать сильнее в квалификациях и в целом быть более стабильным. Но я уверен, что он с этим справится».
Лучшим результатом Элбона в прошлом сезоне стало четвертое место на Гран При Японии. В Бразилии таец в конце гонки шел на втором месте, но был вынужден сойти из-за столкновения с Льюисом Хэмилтоном.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Марко поставил Элбону цель на 2020 год
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