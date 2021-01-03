Марко поспорил с Хэмилтоном из-за асфальта в Стамбуле

Хельмут Марко не согласен с критикой Льюис Хэмилтона в адрес организаторов Гран При Турции, состоявшегося в этом году. Ранее семикратный чемпион мира не раз возмущался ситуацией, когда на уложенном незадолго до гонки асфальте уровень сцепления шин с покрытием был заметно ниже, чем на других трассах.

«На мой взгляд, люди, которые организовали укладку нового асфальта в Стамбуле, заслужили по медали, – заявил советник Red Bull в интервью немецкому сайту Motorsport-Total. – И я не могу понять, как может лучший гонщик в мире вдруг заявлять, что там невозможно гоняться. Вроде бы гонщики получают достаточно денег, чтобы не жаловаться на нехватку сцепления с асфальтом.

Все происходящее выглядело просто сенсационным – и при этом все участники были в одинаковых условиях. Никто не имел преимущества – и самая быстрая машина, и самая медленная скользили одинаково много. Лично меня все это только впечатлило».