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Марко посоветовал Ферстаппену поскорее заразиться коронавирусом

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Марко посоветовал Ферстаппену поскорее заразиться коронавирусом
Автор:
, редактор
23 мар. 2020 г., 15:17

Советник Red Bull считает, что пилоту было бы полезно поскорее обзавестись иммунитетом

Консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что пандемия коронавируса напугала Макса Ферстаппена. При этом сам Хельмут считает страх своего пилота необоснованным.

«Он сказал мне по телефону, что чертовски боится заразиться, – рассказал Марко в интервью Kronen Zeitung. – Но ему лучше всего было бы заразиться сейчас. В 22 года он не входит в группу риска. Зато потом у него был бы иммунитет».

Сам Марко уже говорил, что считает угрозу коронавируса переоцененной, и не изменил своей позиции: «Надо внимательнее смотреть на ситуацию. Полиция выдает людям предупреждения в парках, люди в магазинах дерутся за товары. Экономика так долго не продержится несмотря ни на какие вспомогательные меры.

Я не боюсь вируса. Я пережил посещение аэропорта в Дубае, где люди кашляют и плюют в ограниченном пространстве. Мне 76 лет, я в так называемой группе риска, но я не дам полностью ограничить свою жизнь».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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