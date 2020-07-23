Марко посоветовал Ferrari взять Шварцмана в Формулу 1

В этом году в Формуле 2 выступает сразу несколько пилотов из академии Ferrari, которые считаются кандидатами на переход в Ф1 в будущем. Перед стартом сезона фаворитом в борьбе за место в Ф1 считался Мик Шумахер. Однако, после трех этапов немец уступает в чемпионате своему напарнику – российскому дебютанту серии Роберту Шварцману.

В шести гонках Шварцман одержал две победы и лидирует в чемпионате. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что Ferrari стоит взять в Ф1 именно россиянина.

«Он умен, быстр, умеет беречь шины, особенный пилот, – цитирует Марко F1-Insider. – На месте Ferrari я бы посадил его в Alfa Romeo на следующий год».

Места в самой Ferrari на 2021 год уже заняты, но команда может выбирать одного из пилотов Alfa Romeo. Сейчас это место занимает Антонио Джовинацци.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто пока не решил, будет ли менять итальянца на следующий год, и кому предпочтет отдать его место. В результатах Шумахера-младшего, который идет четвертым в чемпионате, Бинотто также видит прогресс.

«Мик пилотирует лучше, чем в прошлом году, – сказал Бинотто. – Важно, что он показывает прогресс на второй год в Ф2. Он хорошо выступал в Венгрии, но принимать решения на следующий год еще рано».