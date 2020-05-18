Марко посмеялся над работой Mercedes с молодыми пилотами

В интервью, которое Хельмут Марко на днях дал австрийской телекомпании ORF, он не только предрек скорый уход из Ф1 Себастьяна Феттеля – но и сделал критическую марку в адрес своего соотечественника Тото Вольфа, возглавляющего заводскую команду Mercedes.

Речь о действиях немецкой марки в Ф1 зашла в связи с судьбой Себастьяна Феттеля, покинувшего Ferrari – после этого Вольфу пришлось отвечать на вопросы, не заинтересована ли чемпионская команда в успехах немца.

«Забавно, что Тото постоянно говорит о своих молодых гонщиках и о том, что в первую очередь он должен рассматривать их кандидатуры, – заявил Марко. – Но пока-то они ни одного своего юниора до кокпита основной команды не довели. Конечно, это еще может случиться в будущем. Однако в настоящее время похвастаться им нечем».

В последние годы Mercedes при выборе второго пилота команды регулярно предпочитает более опытного Валттери Боттаса пилотам, чью карьеру в младших формулах курировала компания. В итоге два таких пилота – Паскаль Верляйн и Эстебан Окон – предпочли выйти из числа подопечных Mercedes. Минувшей осенью немецкая команда могла сделать партнером Льюиса Хэмилтона еще одного своего подопечного – Джорджа Расселла, который уже провел один сезон в Williams, – однако вновь продлила контракт с Боттасом.