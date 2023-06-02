Марко пообещал сюрпризы от Red Bull в Испании, Ферстаппен его опроверг
По словми гоночного консультанта, команда решила опробовать в Барселоне какие-то новые идеи – однако пилот заверил, что все будет так же, как и всегда
Форма Red Bull Racing не оставляет сомнений в том, что команда завоюет в нынешнем сезоне Ф1 оба титула. Интрига сейчас разве лишь в том, получится ли у Макса Ферстаппена с Серхио Пересом выиграть все 22 гонки сезона или нет.
В этот уик-энд Формула 1 проводит седьмой этап сезона на трассе «Каталунья» в пригороде Барселоны. Это кольцо всегда проверяет реальные возможности машин, потому Red Bull выглядит безоговорочным фаворитом вследствие аэродинамической эффективности своего шасси.
Хотя соперники и привезли на испанский этап пакеты обновления для своих машин, еще до старта первых тренировок в паддоке ощущается уверенность, что на этот раз вся борьба пойдет лишь за звание лучшего из проигравших.
Именно поэтому мало кто удивился, когда накануне этапа Хельмут Марко намекнул, будто Red Bull решила провести какое-то эксперимент. Австриец не стал вдаваться в подробности того, с чем он будет связан, однако в интервью OE24 сказал, что команда «попробует кое-что новенькое».
Репортеры, вдохновленные этой новостью, обратились к Максу Ферстаппену с вопросом о том, что именно гоночный консультант имел в виду.
«Думаю, Хельмут просто был слишком эмоционален, – ответил двукратный чемпион. – Я ни о чем таком не знаю. Кажется, мы будем работать по самой обычной программе, никаких безумных идей».
При этом он согласился, что Red Bull будет сильна в Барселоне: «Да, машина должна ехать хорошо. Конечно, нужно отыскать верный баланс, а когда это получится, уик-энд должен получиться позитивным».
Макс выиграл в Барселоне год назад, до этого пять побед подряд на «Катанунье» одержал Льюис Хэмилтон.
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