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Формула 1 / Новость

Марко пообещал рассмотреть переход Гасли в Red Bull. Но через год

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Марко пообещал рассмотреть переход Гасли в Red Bull. Но через год
Автор:
, редактор

Пьера не берут сейчас, чтобы повысить продажи одежды

После возвращения из Red Bull в Toro Rosso Пьер Гасли выступает на стабильно высоком уровне, дважды поднимался на подиум и одержал дебютную победу. Тем не менее, Red Bull даже не стала рассматривать его возвращение на 2021 год.

Ходили слухи, что у Гасли конфликт с кем-то внутри команды, из-за чего его не хотят брать обратно. Но Хельмут Марко заверил, что рассмотрит кандидатуру француза через год.

«Лично я ничего не имею против Гасли, – цитирует Марко Nextgen-Auto. – Он пилотирует лучше, чем когда-либо. Просто он крайне нужен нам в AlphaTauri. В линию одежды AlphaTauri были вложены большие деньги, и ее продажи резко выросли после победы Гасли в Монце и других его хороших выступлений.

По нашей стратегии нам нужен очень сильный пилот в AlphaTauri. Особенно если мы возьмем в команду новичка Цуноду. 

Поэтому мы подняли Гасли зарплату и пообещали, что еще раз поговорим в конце 2021 года».

Второй пилот Red Bull на 2021 год до сих пор не подтвержден. Команда ждет улучшений результатов от Алекса Элбона, но готова рассмотреть варианты Серхио Переса и Нико Хюлькенберга, если таец не сможет прибавить.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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