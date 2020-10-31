Марко пообещал рассмотреть переход Гасли в Red Bull. Но через год

После возвращения из Red Bull в Toro Rosso Пьер Гасли выступает на стабильно высоком уровне, дважды поднимался на подиум и одержал дебютную победу. Тем не менее, Red Bull даже не стала рассматривать его возвращение на 2021 год.

Ходили слухи, что у Гасли конфликт с кем-то внутри команды, из-за чего его не хотят брать обратно. Но Хельмут Марко заверил, что рассмотрит кандидатуру француза через год.

«Лично я ничего не имею против Гасли, – цитирует Марко Nextgen-Auto. – Он пилотирует лучше, чем когда-либо. Просто он крайне нужен нам в AlphaTauri. В линию одежды AlphaTauri были вложены большие деньги, и ее продажи резко выросли после победы Гасли в Монце и других его хороших выступлений.

По нашей стратегии нам нужен очень сильный пилот в AlphaTauri. Особенно если мы возьмем в команду новичка Цуноду.

Поэтому мы подняли Гасли зарплату и пообещали, что еще раз поговорим в конце 2021 года».

Второй пилот Red Bull на 2021 год до сих пор не подтвержден. Команда ждет улучшений результатов от Алекса Элбона, но готова рассмотреть варианты Серхио Переса и Нико Хюлькенберга, если таец не сможет прибавить.