Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing

В нынешнем сезоне Формулы 1 Red Bull Racing выступает своей собственной лиге, однако внутри команды при этом уже почти нет никакого противостояния за звания сильнейшего.

Серхио Перес очень здорово провел первый отрезок сезона и после двойной победы в Баку уступал своему напарнику Максу Ферстаппену всего шесть очков. Но после этого голландец наглядно продемонстрировал, что не случайно является двукратным чемпионом мира. За три этапа он довел отрыв от партнера по команде до 53 баллов – в Майами, Монако и Испании Макс трижды победил, а Перес всего раз побывал на подиуме.

И хотя Кристиан Хорнер недавно сказал, что это поможет Серхио избавиться от прессинга и выступать в свою силу, в паддоке уже возникли слухи, будто форма мексиканского гонщика вызвала критику со стороны команды.

Однако, как объяснил гоночный консультант Хельмут Марко, Перес делает все, что от него требуется, и может не опасаться досрочного увольнения из Милтон-Кинса.

«Все это пустые домыслы, – приводит слова австрийца F1-Insider. – Скорость Серхио никогда не вызывала у нас вопросов – и не вызывает сейчас. Он является важным элементом достижения наших целей в нынешнем сезоне.

Мы хотим финишировать на двух первых позициях в чемпионате пилотов и как можно скорее гарантировать победу в Кубке конструкторов».

Год назад Серхио завершил чемпионат третьим, уступив в самом конце Шарлю Леклеру из Ferrari. Гонщику не хватило тех самых очков, что у него отобрал в Бразилии Ферстаппен.

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

При этом Марко остался верен себе и заметил, что Пересу было бы неплохо прибавить после не самых успешных гонок.

«Он довольно средне выступил в Майами и Монако, – объяснил консультант. – Я напомнил Серхио, что ему важно концентрироваться на своей работе. Он использовал не все возможности, которыми располагал на этих этапах.

Понятно, что внутри команды у него есть очень серьезный соперник в лице Макса. Опередить его крайне непросто. Впрочем, сейчас это касается любого гонщика в пелотоне, не только Переса. А ему стоит концентрироваться на своих выступлениях, а не пытаться любой ценой угнаться за Максом. Он должен всегда быть рядом, если у Макса что-то пойдет не так.

В Барселоне Серхио хорошо провел гонку после неудачной квалификации. Это был первый шаг в верном направлении».

Контракт Переса с RBR, подписанный в прошлом году, действует до конца сезона-2024.