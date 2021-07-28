Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса

В четверг, 29 июля, FIA повторно рассмотрит столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Великобритании. Пилот Mercedes получил за него 10 секунд штрафа, но в Red Bull настаивают, что этого наказания недостаточно.

Пересмотреть наказание могут только в случае предоставления новых значительных улик. И советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что такие у его команды есть.

«Мы покажем новые факты, которые не были доступны в момент остановки гонки, когда все это происходило, – сказал Марко каналу RTL. – Надеемся, это приведет к переоценке эпизода, так как мы считаем, что наказание Хэмилтона было слишком мягким. Суть в том, что мы предоставим новые улики и факты. Но раскрыть их я сейчас не могу».

В Сильверстоуне штраф не помешал Хэмилтону выиграть гонку. И в Red Bull хотят компенсировать это новым наказанием для чемпиона мира.

«Приемлемым было бы наказание, которое бы предотвратило его победу, – сказал Марко. – Проезд по пит-лейну или дисквалификация на следующую гонку. Но это уже зависит от судей, посмотрим, что они решат. Думаю, наши улики заставят их увидеть все в другом свете».