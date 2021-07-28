Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов Следующая / Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор
Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса

Автор:
, Редактор Ф1

Red Bull готовится показать столкновение в новом свете

Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса

В четверг, 29 июля, FIA повторно рассмотрит столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Великобритании. Пилот Mercedes получил за него 10 секунд штрафа, но в Red Bull настаивают, что этого наказания недостаточно.

Пересмотреть наказание могут только в случае предоставления новых значительных улик. И советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что такие у его команды есть.

«Мы покажем новые факты, которые не были доступны в момент остановки гонки, когда все это происходило, – сказал Марко каналу RTL. – Надеемся, это приведет к переоценке эпизода, так как мы считаем, что наказание Хэмилтона было слишком мягким. Суть в том, что мы предоставим новые улики и факты. Но раскрыть их я сейчас не могу».

В Сильверстоуне штраф не помешал Хэмилтону выиграть гонку. И в Red Bull хотят компенсировать это новым наказанием для чемпиона мира.

«Приемлемым было бы наказание, которое бы предотвратило его победу, – сказал Марко. – Проезд по пит-лейну или дисквалификация на следующую гонку. Но это уже зависит от судей, посмотрим, что они решат. Думаю, наши улики заставят их увидеть все в другом свете».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

Предыдущая новость

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

Следующая новость

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

3 ч
2
Формула 1

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

1 дн
3
Формула 1

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

8 ч
4
Формула 1

Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса

1 ч
5
Формула 1

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

39 мин
Самое важное:
Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор
Формула 1

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

39мин
Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса
Формула 1

Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса

1 ч
Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов
Формула 1

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

3 ч
Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном
Формула 1

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

6 ч
Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии
Формула 1

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

7 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном
Формула 1

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull Гран При Великобритании
Формула 1

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность
Формула 1

Хэмилтон потратил 20 миллионов на благотворительность

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса
Формула 1

Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор Гран При Венгрии
Формула 1

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов
Формула 1

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull
Формула 1

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

Самое читаемое Сегодня

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов
Формула 1 Формула 1

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull
Формула 1 Формула 1

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию
Формула 1 Формула 1

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса
Формула 1 Формула 1

Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

Самое важное:

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса
Формула 1 Формула 1

Марко пообещал новые улики по поводу аварии Макса и Льюиса

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов
Формула 1 Формула 1

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.