Марко пообещал, что у Red Bull не будет командных приказов
По словам гоночного консультанта, в Милтон-Кинсе позволят своим пилотам бороться между собой – во всяком случае, пока
После двух лет уверенного превосходства над своим партнером по Red Bull Серхио Пересом Макс Ферстаппен столкнулся с неожиданно упорным соперничеством со стороны мексиканца в сезоне-2023.
По ходу прошедшего уик-энда в Азербайджане Перес выиграл обе гонки и подобрался к напарнику на расстояние шести очков. Так как соперники из остальных команд не в силах угнаться за Red Bull, уже сейчас нет сомнений, что лишь Серхио в состоянии осложнить голландцу путь к третьему титулу.
Именно поэтому поклонникам Ф1 очень интересно, как будет действовать команда в отношении соперничества своих гонщиков. Хельмут Марко заверил, что пока никаких ограничений в RBR водить не станут. Эту тему он затронул в интервью телекомпании ORF, подводя итоги бакинского уик-энда.
«Дубль в главной гонке плюс первое и третье места в спринте – мы очень довольны, – отметил гоночный консультант. – Максу не повезло с автомобилем безопасности, но в конечном счете он смог выжать максимум из того, что позволяла его машина и ее настройки. Они с Серхио ехали в одном темпе.
Также не могу не похвалить его самого [Переса]: он был быстр с самого старта, не допускал ошибок и провел гонку оптимальным образом».
Австриец, которому в четверг накануне уик-энда исполнилось 80 лет, добавил: «Для нас тревожным звоночком стало то обстоятельство, что темп [Шарля] Леклера и [Фернандо] Алонсо на шести-восьми последних кругах перед финишем был таким же, как у нас. До этого мы опережали всех на секунду, так что тут явно есть, над чем поработать. Неприятно, когда что-то происходит под конец гонки».
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Консультант подчеркнул, что в этот раз неверно говорить о тактическом замедлении пилотов, которые уехали от соперников на 20 секунд: «Вовсе нет. Серхио спросил нас, может ли снизить темп, но мы ответили отрицательно.
К тому же, оба наших гонщика вели борьбу за лучший круг. Правда, [Джордж] Расселл в итоге не оставил им шансов. Но они все равно атаковали по полной и ехали последние круги в максимально возможном темпе».
Наконец, возвращаясь к вопросу командных приказов, Марко объяснил: «Нам очень повезло, что Алонсо, Леклер и пилоты Mercedes ведут между собой спор за третье место. Расстановка сил в их группе постоянно меняется – именно поэтому наш отрыв уже столь велик.
Но впереди еще 19 гонок, так что мы не думаем о командных приказах. Мы смотрим за ситуацией. У нас два отличных гонщика. У каждого их них свои сильные стороны: Серхио хорош на городских трассах, Ферстаппен – на классических.
Мы следим, как все складывается. Цель в любом случае неизменна – первое и второе места по итогам чемпионата».
Фернандо Алонсо, который закончил все гонки в первой четверке и идет третьим в общем зачете, уже уступает Ферстаппену 33 очка, а Пересу – 27.
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