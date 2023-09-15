Марко получил письменное предупреждение от FIA за слова о Пересе
Когда скандал вокруг неоднозначного высказывания гоночного консультанта уже стал затихать, в федерации наконец-то отреагировали на него
Будучи гостем телеканала Servus TV после Гран При Италии, Хельмут Марко не смог держаться в известных рамках. Говоря о нестабильных выступлениях Серхио Переса в составе Red Bull, 80-летний австриец использовал следующий оборот: «Он южноамериканец, а потому не настолько сконцентрирован, как Макс [Ферстаппен] или Себастьян [Феттель]».
Эта безобидная по большому счету фраза подняла волну критики, а мексиканские болельщики даже запустили петицию с требованием к Red Bull и Формуле 1 наказать гоночного консультанта.
В пятницу вечером на Гран При Сингапура на ситуацию наконец-то отреагировала и FIA.
В кратком заявлении сказано: «Мы подтверждаем, что Хельмут Марко получил письменное предупреждение и напоминание о том, что несет ответственность в соответствии с Этическим кодексом FIA как публичная гоночная фигура».
Еще до этого глава RBR Кристиан Хорнер объяснил, что команда не может применить к Марко никаких дисциплинарных санкций, так как тот не является сотрудником Red Bull Racing.
Британец объяснил: «Если говорить о самом высказывании, то оно было неправильным. Хельмут быстро осознал это и извинился – как публично, так и лично перед Серхио. Они поговорили между собой. Даже когда тебе 80 лет, ты должен учиться на своих ошибках.
Но он не является сотрудником Red Bull Racing, так что мы не станем выпускать официального заявления. Хельмут относится к Группе Red Bull, которая уже принесла извинения посредством Servus TV».
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