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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Марко похвалил Mercedes. И вот за что

По словам советника Red Bull, серебристые болиды – очень надежные, и в этом их сила

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Марко похвалил Mercedes. И вот за что
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В первых гонках сезона 2022 года команда Ferrari вышла в лидеры Формулы 1 во многом благодаря сходам пилотов Red Bull из-за поломок. В Азербайджане удача была уже на стороне «Быков»: оба красных болида их соперников сломались.

При этом спортивный советник Red Bull Хельмут Марко обратил внимание на то, что, например, Джордж Расселл на Mercedes, существенно уступая лидерам в скорости, сейчас занимает четвертое место в общем зачете, отставая от Шарля Леклера всего на 17 очков и опережая Карлоса Сайнса на 16 очков.

«У нас было два схода из-за технических проблем, теперь вот у Шарля Леклера столько же, – сказал Марко о сходах Ферстаппена. – Мы в этом плане в равных условиях. Можно ли добиться надежности? Можно! Посмотрите на Джорджа Расселла из Mercedes: его машина уступает в скорости, но благодаря надежности он отстает по очкам совсем немного».

Марко также дал оптимистичный прогноз для своей команды на предстоящий Гран При Канады.

«Мы одержали шесть побед в восьми гонках, – напомнил австриец. – У нас никогда еще сезон не начинался так хорошо. Так что мы очень оптимистично смотрим на следующий Гран При. У нас лучшие пилоты, лучшая команда, с нами Honda… да, мы сами ставим силовую установку на машину, но делают то ее все еще они. Так что у нас в руках все слагаемые для успеха».

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