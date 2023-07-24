Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал
Гоночный консультант Red Bull дал понять, что венгерская победа с преимуществом в полминуты – это только цветочки, а ягодки ждут соперников на предстоящем этапе в Бельгии
Команда Red Bull Racing привезла в пригород Будапешта серьезные обновления машины, однако даже с ними Макс Ферстаппен уступил в квалификации Льюису Хэмилтону из Mercedes, сказав после этого о скверном балансе.
Однако пришел день гонки – и голландец наглядно продемонстрировал, что чейчас догнать его не под силу никому. Он опередил Льюиса в первом же повороте, после чего лидировал до самого финиша.
Время лучшего круга у лидера сезона оказалось на секунду лучше, сем у любого из его соперников, а итоговое преимущество над занявшим второе место Ландо Норрисом из McLaren превысило полминуты. Тото Вольф после такого лишь со вздохом заявил, что преследователи Red Bull словно едут на машинах Формулы 2.
Как оказалось, столь безоговорочное превосходство – еще не предел возможностей Red Bull.
«В субботу мы не смогли отыскать верный баланс, – рассказал в интервью Sky Германия гоночный консультант Хельмут Марко. – Но в гонке с ним был порядок. При этом пока мы еще не использовали возможности последнего обновления с максимальной эффективностью».
Эдриан Ньюи, глава технического штаба Red Bull Racing, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фото: Red Bull Racing
Разумеется, 80-летний австриец не стал жалеть позитивных эпитетов в адрес Макса: «Он успешно стартовал а затем вел гонку с преимуществом. Ему удалось успешно работать с резиной и показать лучшее время круга.
Его уверенность и легкость подтверждают, что мы видим исключительный талант».
Марко добавил, что на ближайших выходных в Спа у соперников будет еще меньше шансов что-то противопоставить Ферстаппену.
«Эта трасса должна лучше подойти нашей машине, там быстрые повороты, – объяснил консультант. – К сожалению, прогноз обещает дождь. Из-за этого гонка станет более сложной. Если условия станут совсем скверными в плане обзорности, судьи наверняка выпустят машину безопасности».
В 2022 году Ферстаппен стартовал в Бельгии 14-м после замены мотора, но уже к 12-му кругу пробился в лидеры, после чего одержал победу. Та гонка проходила на сухой трассе.
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