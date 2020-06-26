Минувшей зимой, когда никто и предположить не мог масштабов зародившейся в Ухане пандемии, организаторы Формулы 1 объявили о переносе Гран При Китая – и лишь значительно позже за этой гонкой из календаря были вычеркнуты и многие другие.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР нормализовалась, и страна рассчитывает все же получить свой Гран При в новой версии календаря. Более того, спортивный директор шанхайского автодрома Сюй Бин недавно заявил в местной прессе, что местные промоутеры не прочь принять и пару этапов.

На настоящий момент календарь Ф1 включает только восемь европейских гонок, тогда как последующее расписание является одной из жарких тем для обсуждений.

Между тем, спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что сейчас лишь в одной выездной гонке есть полная уверенность – и это именно шанхайская.

«Все запланированные в Европе этапы пройдут строго по графику, – отметил он в интервью пресс-службе Австрийской торговой палаты. – Что касается остальных гонок, то тут еще возможны подвижки. Удивительно, но пока окончательно подтвержден только этап в Шанхае».

Так как Гран При России в Сочи Формула 1 также рассматривают в качестве выездного, слова Марко косвенно подтверждают, что борьба с «Хоккенхаймрингом» за последний уик-энд сентября еще далека от завершения.

Ранее о планах принять Гран При говорили также в Муджелло, Имоле, Портимане и Монреале.