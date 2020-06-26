Марко: Пока Ф1 согласовала только одну гонку за пределами Европы
Спортивный консультант Red Bull заявил, что в настоящее время с полной уверенностью можно говорить лишь о визите чемпионата в Шанхай
Минувшей зимой, когда никто и предположить не мог масштабов зародившейся в Ухане пандемии, организаторы Формулы 1 объявили о переносе Гран При Китая – и лишь значительно позже за этой гонкой из календаря были вычеркнуты и многие другие.
Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР нормализовалась, и страна рассчитывает все же получить свой Гран При в новой версии календаря. Более того, спортивный директор шанхайского автодрома Сюй Бин недавно заявил в местной прессе, что местные промоутеры не прочь принять и пару этапов.
На настоящий момент календарь Ф1 включает только восемь европейских гонок, тогда как последующее расписание является одной из жарких тем для обсуждений.
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Между тем, спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что сейчас лишь в одной выездной гонке есть полная уверенность – и это именно шанхайская.
«Все запланированные в Европе этапы пройдут строго по графику, – отметил он в интервью пресс-службе Австрийской торговой палаты. – Что касается остальных гонок, то тут еще возможны подвижки. Удивительно, но пока окончательно подтвержден только этап в Шанхае».
Так как Гран При России в Сочи Формула 1 также рассматривают в качестве выездного, слова Марко косвенно подтверждают, что борьба с «Хоккенхаймрингом» за последний уик-энд сентября еще далека от завершения.
Ранее о планах принять Гран При говорили также в Муджелло, Имоле, Портимане и Монреале.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский