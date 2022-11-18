Марко подтвердил возвращение Риккардо в Red Bull

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После завершения первой тренировки в Абу-Даби гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко появился в эфире Sky Германия. Его спросили, не станет ли недавняя история в Бразилии поводом к отказу от сотрудничества с Серхио Пересом.

Марко заверил, что контракт мексиканца действует до конца 2024 года и будет выполнен, после чего спросил: «Кого нам сажать за руль, если не его?».

Корреспондент предположил, что можно взять Даниэля Риккардо, который после увольнения из McLaren остался без места в Ф1. На это Марко ответил: «Риккардо будет у нас в роли третьего гонщика».

При этом известно, что официальным запасным в Red Bull и AlphaTauri на 2023 год останется Лиам Лоусон. Австралиец получит другую роль и прежде всего будет принимать участие в различных мероприятиях.

«У нас так много спонсоров, мы должны проводить шоу-заезды и другие похожие истории, – объяснил Марко. – И тут Даниэль подходит как никто другой».

Риккардо вошел молодежную программу Red Bull еще во время выступления в молодежных сериях, в 2011-м при поддержки компании он получил место в HRT, а со следующего сезона перешел в Toro Rosso.

С 2014-го пилот выступал за главную команду «Быков», где в первом же сезоне одержал три победы и опередил четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Риккардо выиграл за Red Bull семь гонок, но в конце сезона-2018 ушел из Милтон-Кинса из-за обострения отношений с Максом Ферстаппеном.

Обновление: Марко опроверг свои слова о приглашении Риккардо в Red Bull

Лиам Лоусон, Red Bull Racing RB18 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Также доктор Марко объяснил, что помешало Лиаму Лоусону получить место в Ф1.

«К сожалению, он не добился в Формуле 2 тех успехов, на которые мы рассчитывали, – сказал консультант. – Хотя ему удалось неплохо отработать в AlphaTauri.

У него есть потенциал. В будущем году его ждут выступления в Суперформуле, в Японии. Также он будет запасным в Red Bull Racing и AlphaTauri. Теперь его задача – сделать следующий шаг».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль