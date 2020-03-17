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Формула 1 / Новость

Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике

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Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике
Автор:
, Редактор
17 мар. 2020 г., 07:40

По словам спортивного советника Red Bull, Даниил справился со сложностями в личной жизни

В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.

Теперь эту информацию подтвердил спортивный советник команды Red Bull Хельмут Марко.

«В этом нет ничего хорошего, но Даниил выглядит уравновешенным, – цитирует Марко немецкое издание Auto Bild. – Мы лично не хотим вмешиваться в это дело. Частная жизнь должна оставаться частной».

Квят и Пике были вместе в течении нескольких лет. Летом прошлого года у пары родилась дочь Пенелопа.

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Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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