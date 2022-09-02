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Марко подтвердил переговоры с Alpine о переходе Гасли

Гоночный консультант Red Bull пообещал не мешать французскому пилоту – и рассказал, кто мог бы занять его место

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Марко подтвердил переговоры с Alpine о переходе Гасли
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События трансферного рынка Формулы 1 остаются одной из главных тем для обсуждения в паддоке и среди болельщиков. После того, как Alpine проиграла McLaren тяжбу за право заключить контракт с Оскаром Пиастри, французской команде нужен новый пилот в напарники Эстебану Окону. 

Главным кандидатом сейчас считают Пьера Гасли – у того есть действующее соглашение на 2023-й с AlphaTauri, однако есть основания полагать, что Alpine и Red Bull смогут найти устраивающие всех условия. 

Сам пилот по-прежнему настаивает, что останется в Фаэнце, но гоночный консультант Хельмут Марко не стал скрывать, что переговоры о будущем пилота уже идут.

«У нас есть действующий контракт на 2023 год, но в то же время продолжаются переговоры, – сказал 79-летний Марко в пятницу в эфире немецкого канала Sky. – Если наши условия будут выполнены, мы не станем препятствовать переходу Гасли. Для него возможность выступать за заводскую французскую команду станет сбывшейся мечтой.

Но пока [в Alpine] выполнили не все наши условия».

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Колтон Херта, команда Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Фото: Гэвин Бейкер/ Motorsport Images

Считается, что «Быки» не прочь отпустить Гасли, так как рассчитывают усадить за руль одного из лидеров IndyCar Колтона Херту. У Марко спросили об этом – правда, формулировка вопроса не упоминала конкретных имен, говоря лишь об интересе Red Bull к гонщикам заокеанской серии.

«Мы раздумываем об этом, – сказал австриец. – Но делать какие-то объявления пока рано.  

В нашей молодежной программе есть несколько ребят, которые уже получили Суперлицензию. В качестве резервных гонщиков мы рассматриваем кого-то из них».

 Марко добавил, что американский рынок является важным для Red Bull, так что в компании внимательно следят за выступлениями Херты. 

«Он уже провел тесты машины Ф1 [с McLaren] и выглядел неплохо, – отметил консультант. – Давайте посмотрим, как будут развиваться события».

При этом Марко вновь подтвердил, что Red Bull не интересуется Миком Шумахером: «Он входит в программу Ferrari – или входил. Именно поэтому мы никогда не возьмем его. У нас своя программа, мы предпочитаем своих воспитанников».

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