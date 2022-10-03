Марко подтвердил, что у FIA есть вопросы к бюджету Red Bull

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Накануне Гран При Сингапура сразу несколько авторитетных изданий написали о том, что в FIA обнаружили превышение бюджетов командами Aston Martin и Red Bull в сезоне 2021 года. Вскоре глава Mercedes Тото Вольф заявил, что это не является секретом ни для кого в паддоке.

Это в свою очередь вызвало подозрение, что именно Вольф и является источником данных слухов. Так, Ральф Шумахер прямо предположил, что экс-сотрудница Mercedes, перешедшая на высокую должность в FIA, могла «слить» Вольфу инсайдерскую информацию.

В FIA в ответ заявили, что проверка бюджетов продолжается, и информация о ее результатах не может быть правдивой, так как самих этих результатов нет. Глава Red Bull Кристиан Хорнер лишь сообщил, что его команда ничего не нарушала.

Теперь же спортивный советник «Быков» Хельмут Марко пояснил, что могло стать поводом для подобных слухов.

«Начнем с того, что меня удивляют эти заявления, – сказал Марко в эфире австрийского телеканала ORF. – У нас нет никакой информации о том, что FIA обнаружила перерасход бюджета нашей команды. И возникает вопрос, откуда об этом мог узнать Тото Вольф? Вот это хотелось бы для начала прояснить.

Пока нет никакого отчета, нет конкретных сумм, в перерасходе которых нас могут объявить. Но я признаю, что есть несколько случаев, где мы с FIA расходимся в методах подсчета. Мы отправили в Федерацию наши разъяснения по каждому из таких случаев и пока не получили ответа.

Всего таких случаев шесть. Если хотя бы по двум из них в FIA с нами согласятся, то мы в бюджет укладываемся. Все остальное – это лишь домыслы».

По информации голландского телеканала Ziggo Sport, командам Red Bull и Aston Martin грозит штраф в размере 7,5 миллионов фунтов и ограничения на время работы в аэродинамических трубах.

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