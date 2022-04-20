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За последний год команда Формулы 1 Aston Martin переменила немалое количество сотрудников в надежде получить более конкурентоспособную машину – например, одной из таких «жертв» стал уже экс-технический директор Red Bull Дэн Фэллоуз.

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Однако, судя по результатам в виде нуля очков за три минувших этапа нового сезона, пока что коллективу не удалось соответствовать своим амбициям, и переходы отдельных людей не сильно сказались на уровне автомобиля.

Советник Red Bull Хельмут Марко подколол Aston Martin, отметив, что простого набора сотрудников из других коллективов недостаточно для успеха. «Формула 1 – это все еще командный вид спорта, – приводит слова Марко F1 Insider. – Тут нужна коллективная сплоченность и правильный настрой. Вот почему нам удавалось сдерживать ключевых сотрудников на борту в течение довольно долгого времени – даже если по итогу некоторые попытки Aston Martin переманить наших людей все же были успешными. Но нет никакого смысла просто переманивать отдельных людей и затем думать, что вы этим добились успеха».