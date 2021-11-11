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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Марко поделился слухами о замене мотора Хэма в Бразилии

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По словам советника Red Bull, это позволяет рассчитывать на победный дубль

Марко поделился слухами о замене мотора Хэма в Бразилии

Гран При Бразилии может стать решающим в сражении за титул Формулы 1 2021 года. В случае победы Макс Ферстаппен может получить такое преимущество по очкам, что для победы в чемпионате ему будет достаточно финишировать вторым во всех оставшихся гонках.

При этом победить будет проще, если главному сопернику Ферстаппена Льюису Хэмилтону дадут штраф за внеплановую замену силовой установки. Ранее в Mercedes заявляли, что решили проблемы с надежностью двигателей и больше менять моторы не планируют, однако спортивный советник Red Bull Хельмут Марко признался, что слышал противоположные слухи.

«Для нас важно хорошо выступить и в спринтерской гонке, – заявил Марко немецкому телеканалу RTL. – И если верить слухам, то Хэмилтон лишится стартовых позиций за замену мотора в основной гонке. Конечно, для нас это хорошо, тогда мы можем рассчитывать на победный дубль».

По правилам, в случае замены силовой установки Хэмилтон все равно стартует в спринте с той позиции, которую завоевал в квалификации. А вот уже в воскресной гонке он будет лишен позиций на старте.

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