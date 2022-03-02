Марко поддержал решение FIA оставить российских гонщиков

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Серьезные международные санкции, введенные мировым сообществом после начала военной операции на Украине, затронули и автогонки: Россия (по состоянию на настоящий момент) потеряла этапы Формулы 1, WTCR, чемпионатов мира по мотокроссу и спидвею.

При этом FIA на особом заседании поздно вечером во вторник приняла решение допустить российских пилотов к участию в соревнованиях 2022 года в нейтральном статусе.

Еще до объявления об этом гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко назвал именно этот вариант наиболее справедливым на примере Никиты Мазепина в Ф1.

«Если он останется в команде без финансовой поддержки "Уралкалия", я не думаю, что его правильно исключать из чемпионата только за национальность, – объяснил 78-летний австриец в интервью RTL Германия. – [Первую ракетку мира Даниила] Медведева не исключают из теннисных турниров. Санкции прежде всего должны быть финансовыми».

В финальный день тестов Ф1 в Барселоне Haas убрала со своих машин рекламные логотипы «Уралкалия», не будет их и на следующей сессии в Бахрейне. Сейчас стороны согласовывают условия того, каким может быть дальнейшее взаимодействие.

Марко отметил: «"Уралкалий" – их главный спонсор, но есть ограничения на банковские переводы. Я не думаю, что получится найти способ финансировать команду. Так что здесь проблема может разрешиться сама собой».

При этом австриец поддержал решение отказаться от российских этапов международных серий: «Гонщики ясно дали понять, что не хотят этого. А владельцы нашего спорта из Liberty сразу приняли решение об отмене, поддержав общую тенденцию».

Организаторы Гран При России Ф1, изначально намеченного на конец сентября, ранее говорили о возможности проведения гонки в случае улучшения геополитической ситуации.