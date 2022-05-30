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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Марко: Победу Пересу обеспечила одна сотрудница Red Bull

Как рассказал гоночный консультант, грамотная тактика мексиканского пилота в Монте-Карло имеет вполне конкретного автора

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Марко: Победу Пересу обеспечила одна сотрудница Red Bull
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Серхио Перес стартовал на Гран При Монако третьим, однако удачно выбранные моменты перехода с дождевых шин на промежуточные, а затем и на слики позволили гонщику выйти в лидеры, благодаря чему он одержал первую победу в сезоне

После первого пит-стопа мексиканец опередил Шарля Леклера, а второй позволил ему оставить позади и другого гонщика Ferrari Карлоса Сайнса. 

По словам гоночного консультанта Red Bull, тактику для Переса определяла Ханна Шмиц, которая отвечает за тактические вопросы.

«Я горд за всю нашу команду, – сказал Марко в интервью ORF. – Но в особенности за Ханну, главу нашего тактического штаба.  

Понятно, что Милтон-Кинс помогал ей большим объемом данных, но при этом она сохранила голову холодной и дождалась момента, когда принять верное решение.

Это не только обеспечило нам победу, но и позволило Максу [Ферстаппену] переиграть [Шарля] Леклера». 

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Перес продолжил интересную традицию Гран При Монако: начиная с Нико Росберга в 2015 году, здесь никому не удавалось победить дважды подряд. Причем за это время только Льюис Хэмилтон стал сильнейшим в двух гонках, еще по разу выиграли Перес, Ферстаппен, Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо.

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