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Формула 1 / Новость

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

Автор:
, редактор

Советник Red Bull верит, что его пилот – лучший в Ф1

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон сражались за победы на двух Гран При 2021 года и пока поделили их поровну. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что по чистому умению его пилот превосходит семикратного чемпиона, но тот компенсирует разницу своим опытом.

«В плане навыков пилотажа и скорости преимущество точно за Максом, – цитирует Марко F1-Insider. – Но у Льюиса больше опыта. Поэтому сейчас они примерно равны. 

Макс чему-то учиться в каждой гонке, он все еще молод. Вероятно, из-за этого, он быстрее допускает ошибки, хотя их и становится все меньше.

Эти двое поделят титул между собой. Они далеко впереди всех остальных. Если мы дадим Максу машину, которая будет на уровне Mercedes, то он добьется успеха».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

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