Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон сражались за победы на двух Гран При 2021 года и пока поделили их поровну. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что по чистому умению его пилот превосходит семикратного чемпиона, но тот компенсирует разницу своим опытом.

«В плане навыков пилотажа и скорости преимущество точно за Максом, – цитирует Марко F1-Insider. – Но у Льюиса больше опыта. Поэтому сейчас они примерно равны.

Макс чему-то учиться в каждой гонке, он все еще молод. Вероятно, из-за этого, он быстрее допускает ошибки, хотя их и становится все меньше.

Эти двое поделят титул между собой. Они далеко впереди всех остальных. Если мы дадим Максу машину, которая будет на уровне Mercedes, то он добьется успеха».