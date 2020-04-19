В последние недели все чаще можно услышать мнение, что запланированный на первые выходные июля Гран При Австрии не будет отменен или перенесен и станет первым этапом чемпионата мира. Советник компании Red Bull Хельмут Марко в воскресенье поделился с журналистами некоторыми подробностями о том, как может быть организована гонка.

«Ф1 настаивает, чтобы в паддоке было как можно меньше людей, – цитирует Марко сайт F1-Insider. – Из-за этого нам придется ограничиться присутствием тех, кто работает над телетрансляцией. А вот представителей прессы и съемочных групп отдельных телеканалов не будет.

В паддоке должны будут соблюдаться строгие требования – в частности, надо будет носить маски и соблюдать безопасную дистанцию».

По словам Марко, требование ограничить количество присутствующих в паддоке не помешает провести, как и было запланировано, этапы чемпионатов Формулы 2 и Формулы 3.

Также представитель компании Red Bull (которой принадлежит трасса, где проходит Гран При Австрии) подтвердил появившуюся ранее информацию, что на автодроме в Шпильберге пройдут сразу два этапа чемпионата подряд.