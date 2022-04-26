Марко: Перес уже освоился с машиной, а Макс – пока нет

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После непростого начала сезона-2022, когда преимущество было на стороне Ferrari, команде из Милтон-Кинса удалось добиться практически максимально возможного результата на Гран При Эмилии-Романьи: в субботнем спринте ее пилоты финишировали первым и третьим, а в главной гонке Макс Ферстаппен собрал «Большой шлем», а Серхио Перес дополнил его вторым местом.

Это принесло «Быкам» 58 очков из максимально возможных 59 – к слову, это новый абсолютный рекорд за всю историю Ф1. В финале сезона-2014, когда в первый и единственный раз по итогам гонки присуждались двойные баллы, победа Льюиса Хэмилтона принесла Mercedes 50 очков.

Ферстаппен благодаря двум победам в четырех гонках идет вторым в чемпионате, а Перес вышел на третью строчку.

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И хотя мексиканец лишь единожды опередил напарника в квалификации и ни разу не финишировал впереди того в гонках, консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что именно Серхио быстрее нашел общий язык с RB18.

«Перес доволен машиной, а Максу добиться этого сложнее, – приводит слова 78-летнего Марко издание f1-insider. – Он пока не отыскал верный баланс, а потому не может полностью положиться на машину.

Дело в агрессивном стиле пилотирования Макса, который не совсем подходит технике нового поколения.

Именно поэтому Перес сейчас гораздо ближе к Максу, чем был в 2021 году».

По итогам прошлого сезона Серхио одержал одну победу и заработал 190 очков. Ферстаппен на пути к титулу десять раз поднимался на вершину подиума и заработал без малого 400 баллов.

«Совсем другая атмосфера»

Также доктор Марко сравнил двух главных соперников его команды. По его словам, Red Bull Racing во многих отношениях гораздо ближе к Ferrari, тогда как с Mercedes у них куда больше отличий.

«Мы с Ferrari одинаково смотрим на вещи. Для нас прежде всего важна страсть к спорту. А у Mercedes очень много политики, это создает совсем другую атмосферу», – объяснил он.