Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хорнер: Мы заменили все дефектные детали Следующая / Технический брифинг: особенности компоновки McLaren MCL36
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Марко: Перес напуган, но в Мехико не сильно безопаснее

Спортивный консультант Red Bull считает, что сейчас в Джидде достаточно безопасно

Автор:
, редактор
Марко: Перес напуган, но в Мехико не сильно безопаснее
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Во время первой тренировки Формулы 1 в Джидде в 16 километрах от автодрома произошел взрыв на одном из объектов компании Aramco. Как оказалось, этот инцидент был вызван целенаправленным ракетным ударом местной военизированной группировки. 

Читайте также:

Несмотря на не самую спокойную обстановку, чемпионат предпринял решение продолжить Гран При: сообщается, что власти Саудовской Аравии убедили руководство Ф1 в обеспечении полной безопасности по ходу уик-энда.

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко в интервью немецкому телеканалу Sky Sports рассказал, как на произошедшее отреагировали гонщики коллектива и что он сам думает о решении руководства Ф1 продолжить заезды в штатном режиме.

«Мы не пострадали напрямую, – рассказал Марко. – Макс по радио подумал, что его машина горит, потому что от нее исходил сильный запах гари. Мы потом проверили все данные – и это оказалось не так, поскольку тот запах был как раз из-за взрыва. Впоследствии нам сообщили, что из Йемена прислали беспилотник. У саудовцев есть система защиты, но этот дрон почему-то не перехватили.

Думаю, они намеренно произвели эту атаку сейчас, так как знали, что во время этапа огласка произошедшего будет гораздо выше. Это часть их плана.

Макс немного более спокоен относительно происходящего. Перес немного напуган, но жить в Мехико не особо безопаснее. Сейчас в мире пандемия, а теперь в 20 километрах от нас прошел ракетный удар. Это уже ненормально и неприятно.

Думаю, правильно, что мы продолжаем гоняться. Как уже упоминалось: эти атаки беспилотников, как я понимаю, тут часто происходят. У них очень хорошая защитная система; они разберутся, почему она не сработала в это раз. В конце концов, это происходит не впервые. Мы не должны позволить террору полностью помешать нормальной жизни. Если безопасность в течение двух дней гарантирована – то мы должны продолжить Гран При».

Дополнительная информация: Норман Фишер

Читайте также:
 
Поделились
Хорнер: Мы заменили все дефектные детали
Предыдущая новость

Хорнер: Мы заменили все дефектные детали
Следующая новость

Технический брифинг: особенности компоновки McLaren MCL36

Технический брифинг: особенности компоновки McLaren MCL36
Больше от
Александра Шубина
Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает

Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком

Шумахер: В безумных гонках мы можем рассчитывать на подиум Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Шумахер: В безумных гонках мы можем рассчитывать на подиум

Самое важное:

«Нас заверили в безопасности». Ф1 провела еще одну встречу в Джидде
Формула 1 Формула 1

«Нас заверили в безопасности». Ф1 провела еще одну встречу в Джидде

Технический брифинг: особенности компоновки McLaren MCL36
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: особенности компоновки McLaren MCL36

Марко: Перес напуган, но в Мехико не сильно безопаснее
Формула 1 Формула 1

Марко: Перес напуган, но в Мехико не сильно безопаснее

Хорнер: Мы заменили все дефектные детали
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Мы заменили все дефектные детали

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.