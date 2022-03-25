Марко: Перес напуган, но в Мехико не сильно безопаснее

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Во время первой тренировки Формулы 1 в Джидде в 16 километрах от автодрома произошел взрыв на одном из объектов компании Aramco. Как оказалось, этот инцидент был вызван целенаправленным ракетным ударом местной военизированной группировки.

Несмотря на не самую спокойную обстановку, чемпионат предпринял решение продолжить Гран При: сообщается, что власти Саудовской Аравии убедили руководство Ф1 в обеспечении полной безопасности по ходу уик-энда.

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко в интервью немецкому телеканалу Sky Sports рассказал, как на произошедшее отреагировали гонщики коллектива и что он сам думает о решении руководства Ф1 продолжить заезды в штатном режиме.

«Мы не пострадали напрямую, – рассказал Марко. – Макс по радио подумал, что его машина горит, потому что от нее исходил сильный запах гари. Мы потом проверили все данные – и это оказалось не так, поскольку тот запах был как раз из-за взрыва. Впоследствии нам сообщили, что из Йемена прислали беспилотник. У саудовцев есть система защиты, но этот дрон почему-то не перехватили.

Думаю, они намеренно произвели эту атаку сейчас, так как знали, что во время этапа огласка произошедшего будет гораздо выше. Это часть их плана.

Макс немного более спокоен относительно происходящего. Перес немного напуган, но жить в Мехико не особо безопаснее. Сейчас в мире пандемия, а теперь в 20 километрах от нас прошел ракетный удар. Это уже ненормально и неприятно.

Думаю, правильно, что мы продолжаем гоняться. Как уже упоминалось: эти атаки беспилотников, как я понимаю, тут часто происходят. У них очень хорошая защитная система; они разберутся, почему она не сработала в это раз. В конце концов, это происходит не впервые. Мы не должны позволить террору полностью помешать нормальной жизни. Если безопасность в течение двух дней гарантирована – то мы должны продолжить Гран При».

Дополнительная информация: Норман Фишер