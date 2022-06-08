Марко: Перес хорош, но Ферстаппен – быстрее

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После победы Серхио Переса в Монако стало казаться, что у Макса Ферстаппена в Red Bull наконец появился напарник, способный бросить ему вызов в борьбе за титул. Чем более, что до прихода к «Быкам» Перес был лидером в своих предыдущих командах.

Однако спортивный советник Red Bull Хельмут Марко не согласился с тем, что его пилоты равны в скорости. Признав прогресс Переса, он все же заявил, что Ферстаппену просто не везло, иначе бы отрыв между напарниками по очкам был бы больше.

«Если посмотреть на результаты, то Ферстаппен дважды сходил по техническим причинам, и оба раза шел вторым в этих гонках, – сказал Марко. – А Перес в этих гонках был бы четвертым, если бы не сходы. И если бы не поломки, отрыв Макса от Переса был бы куда сильнее.

Конечно, это не отменяет того факта, что Перес проводит блестящий сезон. Но если судить по чистой скорости, Ферстаппен все еще быстрее.

К тому же, давайте быть честными. Пока наш болид Red Bull не работает так, как нравится Максу. Он любит, чтобы у машины было хорошее сцепление передних колес, и ему плевать за задние. Когда на скорости 250 километров в час начинается занос, все пугаются, а Макс этого даже не замечает. Так вот, наша машина сейчас вовсе не такая.

Ферстаппена это раздражает. Ну и столкновения, поломки, не только в гонках, но и во время тренировок. И все равно он невероятно хладнокровен для своих 24 лет. Вот бы Юки Цуноде таких качеств».