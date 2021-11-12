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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Марко: Перегревались то одни шины, то другие

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, главный редактор

Советник концерна Red Bull признал, что его подчиненным в первый день Гран При Бразилии не удалось найти идеальные настройки болида RB16B

Марко: Перегревались то одни шины, то другие

После квалификации в Сан-Паулу многие болельщики и эксперты предположили, что преимущество Льюиса Хэмилтона над Максом Ферстаппеном (составившее в решающем сегменте почти полсекунды) было предопределено появлением на машине британца нового мотора.

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Однако советник концерна Red Bull Хельмут Марко, общаясь с журналистами в паддоке, не стал искать отговорки – и заявил, что австрийская команда в пятницу отработала не лучшим образом.

«Максу не удалось проехать по-настоящему быстрый круг, и если бы удалось – разница составила бы около двух десятых, – в частности сказал Марко. – Но на такой короткой трассе и это немало. А причина проста – мы не смогли подобрать хорошие настройки. Постоянно перегревались то задние шины, то передние.

Впрочем, наш гоночный темп обычно неплох – и с полным баком машина ведет себя гораздо лучше, чем с пустым. К тому же, в гонке многое будет зависеть от шин. К примеру, от того, насколько сильно будет изнашиваться состав Medium при агрессивной езде. Плюс в воскресенье будет теплее – а это обычно нам на руку.

Конечно, отставание от Mercedes нас не радует – но вся борьба еще впереди. Если Макс закончит спринт на той же позиции, с которой стартует, в воскресенье он будет стоять на поул-позиции. Так что, завтра второго места на финише нам будет достаточно для счастья. А если Перес прорвется на третью позицию, о большем и мечтать нельзя».

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