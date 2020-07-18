Пилоты Red Bull в Венгрии провели худшую квалификацию 2020 года, заняв только седьмое и 13-е места. По ходу уик-энда Макс Ферстаппен и Алекс Элбон неоднократно жаловались на поведение своих машин.

Советник Red Bull Хельмут Марко признал, что болиды не позволяли гонщикам добиться хороших результатов.

«За ночь мы многое поменяли, но все равно остались вопросы аэродинамики, с которыми не разобрались, – рассказал Марко британскому телеканалу Sky Sports. – Из-за этого пилоты не могли проехать по-настоящему хороших кругов. Мы теряем почти по полсекунды во втором и третьем секторах. Особенно поражает отставание в 1,4 секунды от Mercedes».

Марко добавил, что проблема с машиной команды довольно глубока, и не факт, что ее удастся решить до следующих этапов.

«Мы с трудом пытаемся найти решение этой фундаментальной проблемы. Хотелось бы сделать это до Сильверстоуна. Но нет уверенности, что получится. Здесь же нам незачем мечтать о победах или подиумах. Разве что начнутся ливни, что может нам немного помочь».