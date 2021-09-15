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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Марко ответил Вольфу: Полная чушь

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В Red Bull не согласились с обвинениями Mercedes в адрес Ферстаппена

Марко ответил Вольфу: Полная чушь

Глава Mercedes Тото Вольф после столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Италии заявил, что голландец специально въехал в соперника, чтобы не дать тому выиграть гонку. Вольф назвал это тактическим фолом, который позволил Ферстаппену сохранить лидерство в чемпионате.

А вот советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что ничего такого и близко не было.

«Полная чушь, – цитируют Марко австрийские СМИ. – Mercedes был слишком медленным для этого».

В Mercedes также осудили поведение Ферстаппена после столкновения, когда машина голландца осталась сверху на болиде Хэмилтона.

«Все эти истории выдумывают в Mercedes, – парировал Марко. – Ферстаппен уже из кокпита вылез, когда Хэмилтон пытался выбраться из гравия. Медицинская машина уже подъезжала. А потом они устраивают это шоу, якобы Хэмилтон был травмирован».

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