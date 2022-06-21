Марко ответил Вольфу: Мы не дураки, чтобы гробить пилотов

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Накануне Гран При Канады FIA согласилась с доводами Mercedes и вплотную занялась решением проблемы «козления» – вертикальной раскачки болидов 2022 года из-за аэродинамических причин.

Это сразу вызвало спор насчет того, кого эта проблема вообще касается. В Mercedes утверждают, что страдают все команды. В Red Bull настаивают, что проблема только в Mercedes.

При этом глава «Серебряных стрел» Тото Вольф прямо обвинил руководство Red Bull в лицемерии и даже заявил, что боссы «Быков» заставляют своих пилотов врать и говорить, что у них проблем нет, хотя они есть.

«Наши пилоты являются главной нашей силой, – ответил на это спортивный советник Red Bull Хельмут Марко. – Мы сделаем все, чтобы они были в наилучшей физической форме и полностью здоровы».

При этом Марко заявил, что в Mercedes легко могут сделать свои машины комфортными для пилотов, но ценой скорости.

«Решение FIA заняться проблемой «козления» неверно, – считает Марко. – Это касается только одной команды, и вот Федерация реагирует в самом разгаре сезона. Есть простое решение: увеличите дорожной просвет своих машин, и их перестанет трясти.

Вот только это вас сильно замедлит. Вот почему в Mercedes пытаются давить на FIA, чтобы найти другое решение.

С новой директивой от FIA еще надо разобраться, потому, что никаких точных параметров в ней нет».