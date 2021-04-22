Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Aston Martin ведет с FIA разбирательство из-за зимних изменений технического регламента, которые сильно ударили по команде. Сокращение области днища перед задними колесами повлияло на болиды с низким углом атаки – Mercedes и Aston Martin.

При этом, Mercedes в обеих прошедших гонках претендовала на победу. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что в Aston Martin тоже могли бы сделать быструю машину при нынешних правилах, ведь их болид копирует концепцию Mercedes.

«Эти изменения были внесены по соображениям безопасности, – сказал Марко. – И Mercedes построила хорошую машину несмотря на них. Aston Martin надо просто убедиться, что они получили ту же информацию, что и Mercedes. В конце концов, их машина и есть Mercedes».