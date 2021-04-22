Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза Следующая / Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Автор:
, редактор

Доктор Марко предложил соперникам копировать чужие машины получше

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Aston Martin ведет с FIA разбирательство из-за зимних изменений технического регламента, которые сильно ударили по команде. Сокращение области днища перед задними колесами повлияло на болиды с низким углом атаки – Mercedes и Aston Martin.

При этом, Mercedes в обеих прошедших гонках претендовала на победу. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что в Aston Martin тоже могли бы сделать быструю машину при нынешних правилах, ведь их болид копирует концепцию Mercedes.

«Эти изменения были внесены по соображениям безопасности, – сказал Марко. – И Mercedes построила хорошую машину несмотря на них. Aston Martin надо просто убедиться, что они получили ту же информацию, что и Mercedes. В конце концов, их машина и есть Mercedes».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Предыдущая новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Следующая новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

26мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

26мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

More from
Aston Martin Racing
Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни
Формула 1 / Новость

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1
Формула 1 / Новость

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin
Формула 1 / Новость

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.