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Формула 1 / Интервью

Марко оценил потери Формулы 1 от отмены гонок в 100 миллионов

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Марко оценил потери Формулы 1 от отмены гонок в 100 миллионов
Автор:
, Ответственный редактор
24 мар. 2020 г., 15:16

По словам гоночного консультанта Red Bull, эпидемия коронавируса обойдется спорту в крупную сумму – но подготовка к июльскому Гран При Австрии тем временем идет по плану

Несмотря на озвученные боссом Ф1 Чейзом Кэри планы провести в нынешнем сезоне 15-18 гонок, до настоящего момента нет никакой ясности с тем, где и когда пройдет первый Гран При и какие гонки вообще состоятся. 

Пока с уверенностью можно говорить об отмене этапов в Австралии и Монако и переносе еще пяти Гран При. С высокой вероятностью этот список может расшириться в ближайшие недели. 

Отмена гонок не только нарушает привычный ритм жизни для всех, кто связан с Ф1, но и приводит к серьезным финансовым потерям. Об этом консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал в интервью австрийской газете Osterreich.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он перенос на год вступления в силу нового технического регламента, Марко сказал: «В этом есть смысл. Все команды стоят перед лицом серьезных убытков. Если отменят пять гонок, общие потери [Формулы 1] достигнут 100 миллионов. 

Сейчас правила стабильны. Если заморозить их на год, расходы можно будет значительно сократить, а реформу получится осуществить в рамках новых ограничений на бюджеты».

При этом, по словам австрийца, в Милтон-Кинсе никто и не думает ни о каком облегченном режиме деятельности. 

«Наша база работает с полной загрузкой, – объяснил он. – Надеюсь, после обязательных каникул сезон поскорее возобновится. Подготовка к [намеченному на 5 июля] Гран При Австрии идет своим чередом. Наши маркетинговые программы должны стартовать в середине мая, сейчас все планы в силе».

Говоря о том, чем вынужденную паузу заполняют пилоты, Марко отметил: «Макс не вылезает из кибергонок, а Алекс поддерживает форму тренировками в зале. Правда, карантин в Монте-Карло создает ему проблемы. Там не разрешают без причины выходить на улицу».   

Оценивая события в Мельбурне, куда Марко прилетел утром в пятницу и почти сразу сел на обратный рейс, консультант Red Bull заверил, что команда была готова участвовать в сессиях уик-энда. 

«Мы бы поехали, – сказал он. – В Индианаполисе в 2005-м [из-за потенциальных проблем с шинами] стартовали всего три команды. Думаю, если бы в пятницу прошли заезды, большинство команд приняло бы в них участие. Помню, каким странным было настроение во время обратного перелета. Три четверти салона занимали люди, связанные с Ф1».

Также 74-летний австриец присоединился ко всем тем, кого впечатлили изменения в повседневной жизни людей в дни карантина: «Для меня стало сюрпризом, что в супермаркете люди реально дрались за товары, что на кассах была давка. А если на площади перед магазином три человека стоят группой, подходит санитар и спрашивает, в чем дело. Невероятно».

Он добавил: «Каждому приходится сталкиваться с этим. Но я не верю в полную изоляцию. Группа риска в любом случае невелика. Общий процесс заболевания похож на грипп, просто риск смерти значительно выше. Лично я реагирую на все это, орудуя бензопилой у себя на участке». 

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Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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