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Формула 1 Новости

Марко оценил истинную скорость команд

Советник Red Bull поставил свою команду вровень с Mercedes

Марко оценил истинную скорость команд
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Прошедшие в Барселоне тесты Формулы 1 принято называть непоказательными, так как команды нарочно не привезли туда свои ключевые обновления. К тому же мы не знаем, сколько было топлива в баках машин, когда пилоты показывали свои быстрые круги.

В частности, Red Bull очевидно не гналась за лучшем временем круга, а ее пилоты так и не выехали на трассу на самых мягких шинах. Что не помешало советнику «Быков» Хельмуту Марко сделать важные выводы.

«Мы довольны итогами тестов в Барселоне, – цитирует Марко издание F1 Insider. – Я уверен, что у нас в машине было больше топлива, чем у большинства остальных участников. Думаю, по скорости мы равны Mercedes и немного превосходим Ferrari».

Похожие мысли Марко высказал и в эфире RTL.

«Скудерия сделала шаг вперед, присоединившись к лидерам, – заявил советник. – Но к старту первой гонки такая расстановка сил еще может измениться. Также сильнее стала McLaren, но они пока не в числе претендентов на титул.

Что касается нас, то мы довольны и скоростью, и преодоленной на тестах дистанцией. Макс Ферстаппен и Серхио Перес оба смогли опробовать новый болид, и оба остались им довольны. Конечно, нам еще есть над чем поработать, но обнаруженные проблемы могут быть решены малой кровью».

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