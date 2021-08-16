Марко: Отношения Ферстаппена и Хэмилтона быстро не исправишь

Столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Великобритании привело к заочному конфликту двух лидеров чемпионата. Голландец обвинил соперника в некорректном праздновании победы, которую Хэмилтон одержал в Сильверстоуне, пока сам Ферстаппен находился в больнице после аварии.

Хэмилтона критика Red Bull тоже разозлила и он посоветовал соперникам подумать над словами по время летнего перерыва. Хотя открытой конфронтации между пилотами не было, советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что быстро наладить отношения у них не выйдет.

«Чтобы выиграть титул, надо набрать как можно больше очков, – цитирует Марко Motorsport Magazin.– Макс это знает, Хэмилтон тоже знает. Но между ними произошло то, что быстро не восстановишь, если вообще удастся восстановить. Но я надеюсь, что они сохранят свою борьбу под контролем и она будет честной.

Макс в этом сезоне доказал, что он на чемпионском уровне. Его расслабленный подход к гонкам показывает, что он сделал новый шаг к вершине».