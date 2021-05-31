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Формула 1 Новости

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

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Хельмут не видит шансов для Даниила, даже если в командах Red Bull будет свободное место

Марко отказался вернуть Квята в Формулу 1

В этом году россиянин Даниил Квят во второй раз в карьере лишился места боевого пилота в Формуле 1. В Red Bull решили не продлевать с ним контракт и заменили в составе AlphaTauri на Юки Цуноду. 

Однако, японец не слишком удачно начал сезон-2021 и сильно уступает своему напарнику Пьеру Гасли. К тому же, пока форму в Red Bull не может набрать Серхио Перес, альтернативой которому может стать как раз Гасли. Так что вероятность появления свободного места в AlphaTauri довольно высока. 

Однако Хельмут Марко, который отвечает за подбор пилотов в системе Red Bull, не видит шансов для возвращения Квята в команду.

«Однозначно нет, – цитирует Марко Formel1. – Мы сосредоточены на работе со своими пилотами. А у него, к тому же, контракт с Alpine».

В Alpine Квят выступает резервным пилотом. В 2018 году он уже пропускал один сезон, став тест-пилотом Ferrari, но в 2019-м был возвращен в систему Red Bull. Ожидалось, что в этом году Даниил может попробовать себя в Формуле Е, но его тесты в этой серии сорвались.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Автор Иван Матушкин

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