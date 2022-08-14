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После отличного старта сезона и двух побед в трех Гран При Ferrari обозначила серьезные претензии на титулы в обоих зачетах Ф1. Однако в десяти следующих гонках пилоты в алой униформе всего дважды поднимались на вершину подиума.

Череда всевозможных поломок, ошибок и осечек привела к тому, что перевес Red Bull в Кубке конструкторов достиг уже почти сотни очков.

При этом многие в паддоке и за его пределами уверены, что Ferrari F1-75 остается самой быстрой машиной в пелотоне – просто у команды редко получается воспользоваться ее возможностями.

Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что не разделяет такую точку зрения. Об этом 79-летний специалист рассказал в интервью нашему немецкому коллеге Кристиану Ниммерфоллю.

«Ferrari чуть сильнее нас? – переспросил Марко. – Я так не считаю. Мы с самого старта сезона были вровень, за исключением Барселоны. Зачастую получалось так, что все решала форма команд в конкретно взятый день.

Также вклад вносили технические проблемы и тактические ошибки. У нас они случались намного реже. Только если говорить про чистый темп на одном быстром круге, у нас действительно есть небольшое отставание.

У [Шарля] Леклера столько же поулов, сколько у нас побед. Но сейчас поулы значат не так много – особенно на трассах, где можно обгонять. Разумеется, в Монако или Сингапуре это уже совсем другая история».

Консультант добавил: «Самое важное, что мы быстры в гонках, причем добиваемся это без повышенной нагрузки на шины. И я категорически не согласен, что здесь у Ferrari есть хоть какое-то преимущество. В Ле-Кастелле Макс [Ферстаппен] был однозначно быстрее по ходу гонки. Если на протяжении десяти кругов подряд ты быстрее всех на секунду, тут все очевидно.

Понятно, что в целом мы очень близки по силам. Все зависит от формы в конкретный день и от новинок. Они всегда сказываются на одном-двух ближайших этапах, пусть и не каждый раз дают значительную прибавку».

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