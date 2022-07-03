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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Марко отчитал Йоса Ферстаппена

Советник Red Bull позвонил отцу действующего чемпиона сразу после слов Йоса с критикой команды

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Марко отчитал Йоса Ферстаппена
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Отец Макса Ферстаппена Йос в последние недели не допускает резких высказываний в отношении команды сына, однако в Red Bull, похоже, все еще не могут забыть ему критику, с которой он обрушился на «Быков» после Гран При Монако.

Перед гонкой в Сильверстоуне советник Red Bull Хельмут Марко вспомнил о том, как старший Ферстаппен обвинял команду в фаворитизме к Серхио Пересу и рассказал о телефонном звонке голландцу.

«Как только я прочел это, то позвонил ему и сказал: что за дела, Йос? – рассказал Марко. – Он признал, что был не прав, но заявил, что он же, мол, отец и у него как у отца может быть свое мнение. Я согласился с этим, но попросил его держать это мнение при себе.

Такие заявления не помогают делу. Напротив, они создают напряжение в команде, дают журналистам поводы для громких заголовков. Но на деле Йосу с дивана у него в гостиной просто не видно всего того, что видим мы, будучи на трассе».

В Сильверстоуне Марко также прокомментировал и итоги прошедшей квалификации.

«Мы были заметно быстрее, – считает австриец. – Но из-за разворота Леклера появились желтые флаги и Макс был вынужден поднять ногу с педали газа. Это стоило ему поула. В противном случае он был бы заметно быстрее.

К сожалению, здесь сложно обгонять. Ферстаппен стартует вторым, а Перес только четвертый, так что с точки зрения стратегии не все еще потеряно. И мы продолжаем верить, что в гонке будем быстрее».

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